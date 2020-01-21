Спорт

Юношеские команды «Псков-747» сыграют в финале «Зимнего кубка Электрона»

В Великом Новгороде в декабре - феврале проходит футбольный турнир «Зимний кубок Электрона» с участием команд 2005, 2006 и 2007 годов рождения из Великого Новгорода, Петергофа, Петрозаводска, Луги и Пскова.

Как сообщили в Псковской Ленте Новостей в ДЮСШ по футболу «Стрела», во всех трех возрастных группах команды «Псков-747» и «Стрела» 2007 года рождения успешно преодолели первый этап соревнований и выступят в финальном этапе, где поборются за 1-4 места. Решающие матчи пройдут в Великом Новгороде на стадионе «Электрон» в феврале.