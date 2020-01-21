Спорт

Великолукский боксер примет участие в отборочном Европейском турнире на Олимпиаду-2020

Великолукский боксер Сергей Егоров с 3 по 19 февраля находится в городе Кисловодск, где проводится тренировочное мероприятие национальной сборной команды России по боксу (мужчины). В составе мужской сборной страны он готовится к отборочному европейскому турниру перед Олимпийскими играми, сообщает портал spotr60.ru

Россияне в преддверии лицензионного турнира к Олимпийским играм 2020 года проведут в марте совместный с рядом национальных команд тренировочный сбор в Италии, в ходе которого состоятся и спарринги, сообщил главный тренер мужской сборной России по боксу Виктор Фархутдинов. Отборочное соревнование пройдет с 13 по 23 марта в Лондоне. Спортсмены будут оспаривать олимпийские квоты в восьми весовых категориях, сообщает РИА «Новости спорт».

Спортсмен тренируется под руководством Алексея Селиверстова.