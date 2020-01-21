Спорт

В Псковской области стартовали соревнования по шахматам «Белая ладья»

В школах Псковской области стартовал первый, самый массовый, этап всероссийских соревнований «Белая ладья». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной федерации шахмат. Учащиеся образовательных учреждений Пскова, Великих Лук и районов области поборются за звание сильнейшего в своем классе, а затем и в школе. По итогам данного этапа соревнований, который продлится до 25 февраля, победители получат дипломы чемпионов школ среди классов, а лучшие шахматисты войдут в составы школьных команд для участия в районных и городских этапах среди школьных команд.

На втором этапе, который пройдет с 26 февраля по 12 марта в муниципальных образованиях, будет выявлена сильнейшая школьная команда, которая в конце марта поборется за звание сильнейшей на областном этапе.

Кульминацией соревнований станет областной этап, который пройдет в Пскове с 28 по 29 марта. В нем смогут принять участие только лучшие школьные команды по итогам отборочных соревнований в районах и городах. Эти команды и разыграют главный приз областного турнира «Белая ладья» – командный Кубок, дающий право на участие в финальных соревнованиях России. Команда-победительница областного этапа, в состав которой входят 3 мальчика и одна девочка 2006 года рождения и моложе, отправится на финал всероссийских соревнований, который пройдет со 1 по 9 июня в одном из комфортабельных пансионатов управления делами президента РФ на черноморском побережье в Сочи.

Отметим, что главными организаторами соревнований в регионе выступают областные комитеты по образованию и спорту совместно с областной федерацией шахмат. Положение подписали соответственно руководители этих организаций Александр Седунов, Елена Чернышова и Дмитрий Шахов. Соревнования входят в зачет областной спартакиады учащихся, а за показанные результаты муниципалитеты получают дополнительное финансирование на развитие спорта.

Основными организаторами двух первых этапов соревнований являются областная федерация шахмат, администрации школ и органы управления муниципалитетов в сфере образования и спорта. Как отметил президент региональной федерации шахмат Дмитрий Шахов, в федерации шахмат надеются, что руководители школ и педагоги инициативно и внимательно подойдут к проведению соревнований школьного этапа, создадут комфортные условия для выявления лучших учащихся.