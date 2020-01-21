Спорт

«Луки-Энергия» сыграет с «Псков-747» в субботу

Футбольный клуб «Луки-Энергия» в субботу, 8 февраля, проводит второй контрольный матч, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Великих Лук.

В рамках подготовки к весеннему этапу Олимп-Первенства России среди команд клубов ПФЛ сезона 2019/20 великолучане сыграют с «Псковом-747». Встреча пройдёт на стадионе «Экспресс». Начало игры в 14:30.

Отметим, «Луки-Энергия» семь раз встречалась с областной командой, том числе 5 раз в рамках первенства и дважды в Кубке России. В активе великолучан три победы и три ничейных результата. В одном случае победу праздновал «Псков-747». Пять забитых мячей на счёту «Луки-Энергии» и 4 гола у псковичей.

Футбольный клуб «Луки-Энергия» приглашает всех желающих на стадион «Экспресс».