Спорт

Открыта регистрация на компьютерные соревнования «Псковская Лига»

Открывается регистрация на соревнования «Псковская Лига», которые пройдут 13-14 марта в рамках большого киберспортивного праздника «Кубок Простории».

«Псковская лига» - молодежные соревнования по компьютерному спорту Псковской области. Лига делится на два дивизиона. «Школьный дивизион» предполагает соревнования среди команд общеобразовательных учреждений (от 14 до17 лет). В «Студенческом дивизионе» принимают участие студенты профессиональных и высших учебных учреждений. Отметим, что в «Студенческом дивизионе» могут участвовать также и бывшие студенты.



Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, каждый дивизион соревнуется по четырем компьютерным дисциплинам: Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, World of Tanks, Hearthstone, а также по консольной дисциплине FIFA 20.



Регистрация продлится до 28 февраля

Регистрация здесь