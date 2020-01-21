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Спорт

В псковском Ледовом дворце отмечают сегодня Всероссийский день зимних видов спорта. ПРОГРАММА

08.02.2020 08:52|ПсковКомментариев: 2

В псковском Ледовом дворце сегодня, 8 февраля, отметят Всероссийский день зимних видов спорта. Для всех желающих Ледовый дворец откроет двери в полдень, когда состоится парад открытия. После чего, в 12:30, начнутся показательные выступления фигуристов.

Масштабный спортивно-массовый праздник, в котором принимают участие все субъекты Федерации, проводится в России уже шестой год подряд. По традиции он проходит в первую субботу после 7 февраля - именно в этот день в 2014 году открылась Зимняя Олимпиада в Сочи.

Псковская область присоединилась к акции с первого года проведения. В этом году впервые День зимних видов спорта в регионе выйдет за рамки исключительно зимней программы.

В Ледовом дворце во Всероссийский день зимних видов спорта проведут также турниры по шахматам, настольному теннису, брейк-дансу. Наличие в программе не только зимних видов спорта объяснил руководитель Ледового дворца Иван Штылин: «Мы решили провести и другие мероприятия, чтобы в этот день спортом заинтересовались как можно больше жителей. Будет даже воркаут. Будут открыты площадки ГТО. И все, кто попробует сдать ГТО - получат возможность бесплатно посетить каток. Направляем мероприятие на то, чтобы выполнять цели, поставленные президентом: увеличить число тех, кто занимается спортом и ведет здоровый образ жизни. Предлагаем общественным организациям, спортивным клубам бесплатно провести свои мероприятия».

Среди основных мероприятий – показательные выступления фигуристов, массовые катания, турнир по хоккею, в котором примет участие двукратный чемпион мира по хоккею Николай Жердев. Он же проведет в 13:45 мастер-класс для юных хоккеистов.

Помимо соревновательной части, гости мероприятия смогут посетить музей спорта, где будут представлены различные экспозиции, много кубков медалей по хоккею, легкой атлетики и гребному спорту. Кроме того, запланирована фотосессия с чемпионами Олимпийских игр и чемпионами мира по летним видам спорта.

Расписание мероприятий, которые пройдут в Ледовом дворце 8 февраля:

12:00 - 12:30 - торжественное открытие Дня зимних видов спорта. Парад, культурная программа

11:00 - 17:00 - турнир по шахматам (блиц). Требуется предварительная регистрация.

12:30 - 13:30 - показательные выступления фигуристов. С показательными программами выступят группы начальной подготовки Ледового дворца, а также псковские разрядницы - участницы межрегиональных и всероссийских первенств

11:00 - 12:00, 15:00 - 16:00 - ХК Торнадо - ХК Экспресс. Два матча в рамках матчевой встречи по хоккею среди команд 2011-2012 годов рождения города Пскова и Великих Лук.

11:00 - 18:00 - турнир по настольному теннису. Требуется предварительная регистрация.

12:00 - 14:00 - мастер-класс и показательные выступления по воркауту. Умения покажут участники чемпионатов и кубков мира из Street workout Pskov.

12:00 - 14:00 - показательные выступления псковских брейк-дансеров (участники чемпионатов мира и юношеских олимпийских игр).

12:00 - 14:00 - тестовое выполнение нормативов комплекса ГТО (пять видов в помещении).

13:45 - 14:45 - мастер-класс по хоккею двукратного чемпиона мира Николая Жердева. Хоккеист с солидной карьерой в НХЛ и КХЛ проведет мастер-класс для юных воспитанников секции хоккея и старших хоккеистов.

16:15 - 17:45 - матч звезд Псковского хоккея. Лучшие хоккеисты Псковской области сыграют матч всех звезд. За одну из команд сыграет сам Николай Жердев.

18:00 - 21:30 - массовое катание на коньках. Три сеанса. Те, кто выполнит тестовое задание на площадке для ГТО, получат бесплатный билет на массовое катание.

21:45 - 22:45 - дискотека на коньках. Ночное массовое катание - один сеанс.

 

В течение всего дня:

  • музей Олимпийской славы Псковской области. Гости смогут посетить экспозицию, сфотографироваться с настоящим факелом Олимпийский игр в Сочи, псковскими призерами Олимпийских игр.
  • кафе и фотозоны.
  • конкурсы и розыгрыши сувениров от организаторов
  • площадка по сборке оружия от Юнармии.

Вход бесплатный.

Источник: Псковская Лента Новостей
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