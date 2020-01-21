Спорт

Пловец из Пскова стал призером чемпионата мира по зимнему плаванию

Пловец из Пскова Марк Мордовцев стал призером чемпионата мира по зимнему плаванию. Чемпионат проходил в словенском городе Бледе.

Спортсмен на все соревнования возит с собой флаг Пскова, и этот чемпионат мира не стал исключением.

Марк Мордовцев занял 3 место на дистанции 25 метров с результатом 15:02, уступив немцу Тобиасу Вибиреку (14:90) и финну Ласси Отонену (14:60).

Отметим, что в отличие от легкой атлетики, где зимний чемпионат проводится в помещении, здесь все сурово - спортсмены в плавках проплывают те же дистанции, что и в обычном плавании, но в ледяной воде.

Марк Мордовцев занимает профессиональным плаванием с 7 лет. Все члены его семьи тесно связаны со спортом: мать – мастер спорта по подводному плаванию, отец - занимался рукопашным боем. Старший брат Сергей работает в футбольной команде «Псков-747» врачом, второй старший брат, Артур, также с 7 лет занимается плаванием и сейчас работает тренером по плаванию в Санкт-Петербурге, сестры Карина и Кристина - мастера спорта по художественной гимнастике, младшая сестра Каролина – КМС по плаванию.

Марк сейчас живет в Петербурге, где работает тренером по плаванию в одной из школ и параллельно учится в НГУ им. П.Ф. Лесгафта.