Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Группа BrainStorm в Пскове
Дима Билан снова в БКЗ!
Нескучный февраль в «Покровском»
В чем гулять в конце зимы?
Чувствую силы помогать людям
Гонки по вертикали
ТОП-100 влиятельных псковичей
Гражданская пресса в 2019
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Спорт 21.01.2020 20:141 Канадцы обыграли псковичей в международном хоккейном матче — 2:3 08.02.2020 22:170 Окружные соревнования по панкратиону пройдут в Пскове в марте 08.02.2020 20:330 Великолукский спортсмен стал победителем чемпионата и первенства СЗФО по кикбоксингу 08.02.2020 19:230 Пловец из Пскова стал призером чемпионата мира по зимнему плаванию 08.02.2020 18:140 «Луки-Энергия» и «Псков-747» сыграли вничью во втором контрольном матче 08.02.2020 16:420 В Великих Луках состоялось открытое Первенство города по самбо
 
 
 
Самое популярное 06.02.2020 12:530 Климатическая весна придет в Россию на 2-3 недели позже календарной 06.02.2020 18:535 На ограждении для автостоянки на Юбилейной появились фото чиновников 05.02.2020 11:1029 Первый в Пскове off-price магазин Familia 8 февраля будет дарить призы каждый час 07.02.2020 15:3732 Бастрыкин поручил провести проверку по факту возможного самоуправства при установке забора на Юбилейной, 60 в Пскове 06.02.2020 18:389 Сквозная коррозия в «умных автобусах»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Пловец из Пскова стал призером чемпионата мира по зимнему плаванию

08.02.2020 19:23|ПсковКомментариев: 0

Пловец из Пскова Марк Мордовцев стал призером чемпионата мира по зимнему плаванию. Чемпионат проходил в словенском городе Бледе.

Спортсмен на все соревнования возит с собой флаг Пскова, и этот чемпионат мира не стал исключением.

Марк Мордовцев занял 3 место на дистанции 25 метров с результатом 15:02, уступив немцу Тобиасу Вибиреку (14:90) и финну Ласси Отонену (14:60).

Отметим, что в отличие от легкой атлетики, где зимний чемпионат проводится в помещении, здесь все сурово - спортсмены в плавках проплывают те же дистанции, что и в обычном плавании, но в ледяной воде.

Марк Мордовцев занимает профессиональным плаванием с 7 лет. Все члены его семьи тесно связаны со спортом: мать – мастер спорта по подводному плаванию, отец - занимался рукопашным боем. Старший брат Сергей работает в футбольной команде «Псков-747» врачом, второй старший брат, Артур, также с 7 лет занимается плаванием и сейчас работает тренером по плаванию в Санкт-Петербурге, сестры Карина и Кристина - мастера спорта по художественной гимнастике, младшая сестра Каролина – КМС по плаванию.

Марк сейчас живет в Петербурге, где работает тренером по плаванию в одной из школ и параллельно учится в НГУ им. П.Ф. Лесгафта.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоит ли вас угроза распространения смертельного китайского вируса?
В опросе приняло участие 1140 человек
08.02.2020, 22:170 Окружные соревнования по панкратиону пройдут в Пскове в марте 08.02.2020, 21:580 Миф о вреде кофе опровергли 08.02.2020, 21:351 Устранить последствия ремонта коллектора на Рижском проспекте призвал пскович 08.02.2020, 21:180 Михаил Ведерников вручил Анатолию Васильеву медаль «За заслуги перед Псковской областью»
08.02.2020, 20:520 В Пскове требуются полицейские в патрульно-постовую службу 08.02.2020, 20:330 Великолукский спортсмен стал победителем чемпионата и первенства СЗФО по кикбоксингу 08.02.2020, 20:126 Ремонт автовокзала в Пскове застопорился из-за отсутствия средств 08.02.2020, 19:450 Поддельную купюру обнаружили в кассе великолукского банка
08.02.2020, 19:230 Пловец из Пскова стал призером чемпионата мира по зимнему плаванию 08.02.2020, 19:120 Псков заполонили снеговики, а лыжная база открыла сезон. ФОТО 08.02.2020, 19:010 Псковская область заняла 40-ю строчку в рейтинге инвестиционной активности по версии журнала «Инвест-Форсайт» 08.02.2020, 18:390 Плюсовая температура и мокрый снег ожидаются в Псковской области в воскресенье
08.02.2020, 18:140 «Луки-Энергия» и «Псков-747» сыграли вничью во втором контрольном матче 08.02.2020, 18:020 Фильм о подвиге псковских десантников в Чечне включат в школьную учебную программу 08.02.2020, 17:500 Илон Маск и Павел Дуров активно троллят WhatsApp из-за проблем с безопасностью 08.02.2020, 17:323 Алексей Марочкин выдвинут партией ЛДПР кандидатом на пост главы Печорского района
08.02.2020, 17:2462 Руководство псковского завода «Титан-Полимер» о начавшемся строительстве, результатах экспертиз и партнерах 08.02.2020, 17:002 Михаил Ведерников призвал сконцентрировать внимание на помощи родственникам погибших бойцов 6-й роты 08.02.2020, 16:420 В Великих Луках состоялось открытое Первенство города по самбо 08.02.2020, 16:190 Росгвардия предупреждает псковичей о важности своевременной уплаты административных штрафов
08.02.2020, 16:110 В Таиланде военнослужащий убил дюжину человек и захватил заложников в торговом центре 08.02.2020, 15:550 Псковская областная библиотека приглашает на выставку, посвященную Дню российской науки 08.02.2020, 15:360 Созданную в Святогорье Пушкинскую серию «Татьяны» экспонируют в Русском театре Эстонии 08.02.2020, 15:120 В Великих Луках росгвардейцы задержали магазинных воров
08.02.2020, 14:462 Ошибки и непрофессионализм российских врачей косвенно приводят к осложнениям у 70 тысяч пациентов в год - Минздрав 08.02.2020, 14:252 К полуфиналу конкурса «Лидеры России 2020» в СЗФО допущены шесть представителей Псковской области 08.02.2020, 14:017 Учительница объяснила школьникам правила грамматики с помощью матерных фраз 08.02.2020, 13:370 С начала года в Псковской области в ДТП с участием пешеходов погибли 10 человек
08.02.2020, 13:290 Замминистра обороны Андрей Картаполов прибыл в Псков с рабочим визитом 08.02.2020, 13:140 Гусман, Петросян и Сябитова назвали размеры своих пенсий 08.02.2020, 12:490 Что думают псковские дети и их родители о семейной форме обучения? 08.02.2020, 12:230 Приставы: Перезагрузка
08.02.2020, 11:580 Путин обновил состав совета по стратегическому развитию и нацпроектам 08.02.2020, 11:360 Девять представителей Псковской области борются за победу в конкурсе «Лидеры России» 08.02.2020, 11:147 Ай да «Метель»! 08.02.2020, 10:491 В Пскове стартовало голосование по выбору общественных территорий для благоустройства
08.02.2020, 10:350 Умер французский писатель Пьер Гийота 08.02.2020, 10:266 Псковской полицией задержаны две студентки из Петербурга с синтетическими наркотиками 08.02.2020, 10:010 Названы победители конкурса «Душа земли Псковской» за 2019 год 08.02.2020, 09:420 Число умерших от китайского коронавируса превысило 700 человек
08.02.2020, 09:170 Александр Котов пообщался с новым составом Молодежного парламента в формате «без галстуков» 08.02.2020, 08:523 В псковском Ледовом дворце отмечают сегодня Всероссийский день зимних видов спорта. ПРОГРАММА 07.02.2020, 23:1417 «Акценты» Донецкого: Перекройка карты, отмена проездных и художник преткновения Васильев 07.02.2020, 22:020 Актеры сериала «Друзья» снимутся в его продолжении
07.02.2020, 21:5412 Арендатор участка под автостоянку на Юбилейной, 60 захватил парковочные места для инвалидов 07.02.2020, 21:360 Реализацию совместных проектов обсудили Михаил Ведерников и Николай Токарев 07.02.2020, 21:152 Путин и Лукашенко сыграли за одну команду в хоккей 07.02.2020, 21:100 Учреждения культуры Псковского района примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных памятным датам 2020 года
07.02.2020, 21:030 Охрана российского министерства заказала наклейки «Обама чмо» 07.02.2020, 20:580 16 февраля в Себеже пройдет международная ярмарка ремесленников «Кладовая мастерства» 07.02.2020, 20:461 Россия отправит в Китай 2 млн медицинских масок 07.02.2020, 20:150 В Псковском филиале Академии ФСИН России завершились комплексные учения «Итог – 2020»
07.02.2020, 20:042 Председатель облизбиркома Игорь Сопов совершил ряд поездок в районы для знакомства с Территориальными избирательными комиссиями 07.02.2020, 20:014 Псковский военнослужащий привлечен к ответственности за длительное отсутствие на службе без уважительных причин 07.02.2020, 19:5814 Арендатор участка под автостоянку на Юбилейной Михаил Домаленко прокомментировал установку ограждения 07.02.2020, 19:500 В Пскове определены победители регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
07.02.2020, 19:350 Открыта регистрация на компьютерные соревнования «Псковская Лига» 07.02.2020, 19:1511 В Эстонии многодетным семьям планируют выделить деньги на покупку автомобилей 07.02.2020, 19:000 Выставка «Как сердцу высказать себя…» откроется в Изборске 07.02.2020, 18:460 Депутат Госдумы Хайруллин погиб в результате крушения вертолета
07.02.2020, 18:450 Псковская Кадастровая палата: Как узнать историю объекта недвижимости 07.02.2020, 18:306 Активист «Убитых дорог» объяснил причины появления фото чиновников на ограждении во дворе на Юбилейной 07.02.2020, 18:270 Владимир Глотко избран секретарем Печорского местного отделения партии «Единая Россия» 07.02.2020, 18:232 Пскович украл алюминиевую лодку с берега реки Многа
07.02.2020, 18:080 В псковской Академии ФСИН наградили сотрудников за вклад в развитие научно-исследовательской деятельности 07.02.2020, 17:560 Снег обещают синоптики в субботу в Псковской области 07.02.2020, 17:440 Запасы медицинских масок снизились, но ажиотаж в аптеках наблюдается не везде - ФАС 07.02.2020, 17:3424 Александр Братчиков: Мы приложим все усилия, чтобы ограждение на Юбилейной, 60 было демонтировано
07.02.2020, 17:310 В Пскове пройдет конференция-вебинар «День памяти А.С. Пушкина» 07.02.2020, 17:0919 Начальник УГХ Пскова: Вывешивать фотографии чиновников на забор, как минимум, некорректно 07.02.2020, 16:561 Председателем профсоюзной организации ветеранов сферы жизнеобеспечения Дедовичского района избрана Валентина Фишбейн 07.02.2020, 16:540 Об опасности тонкого льда напоминают псковичам
07.02.2020, 16:510 Псковский Россельхознадзор: В январе на территорию РФ ввезли 2287 животных 07.02.2020, 16:500 Председатель Псковского облсовпрофа рассказала витебским и смоленским коллегам об инициированном областными профсоюзами Годе здоровья 07.02.2020, 16:451 «Культурная контрреволюция» Стрекаловского: прекрасная культура, когда без чиновников 07.02.2020, 16:430 Личную мотивацию и общие задачи обсудили члены нового состава псковского Молодежного парламента на первом обучающем семинаре
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.