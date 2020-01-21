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Спорт

Великолукский спортсмен стал победителем чемпионата и первенства СЗФО по кикбоксингу

08.02.2020 20:33|ПсковКомментариев: 0

С 6 по 9 февраля 2020 года в городе Санкт-Петербург проходит чемпионат и первенство Северо-Западного Федерального округа России по кикбоксингу, в дисциплинах: «фулл-контакт», «фулл-контакт с лоу-киом».


Фото: sport60.ru

Как сообщает sport60.ru, в соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены России. Псковскую область представляет спортсмен СК «ВИТЯЗЬ» (Великие Луки) под руководством одного из именитых тренеров города по кикбоксингу, руководителя СК «ВИТЯЗЬ» Сергея Москалева.

По результатам первенства Илья провел два боя в которых одержал уверенную победу и завоевал золото. Добавим, что спортсмен отобран в сборную России по кикбоксингу.

Теги: #кикбоксинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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