Спорт

Окружные соревнования по панкратиону пройдут в Пскове в марте

Чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по панкратиону пройдут в Пскове 7 марта. Турнир состоится на базе спорткомплекса «Олимп», сообщает «МК в Пскове».

Панкратион - возрожденный древний олимпийский вид единоборства. Современный панкратион - это поединок, в котором разрешается применять практически весь арсенал технических действий разных видов единоборств.

Добавим, на чемпионате мира по панкратиону, который прошел в ноябре 2019 года в Риме, себежанин Виктор Иваненков завоевал золотую медаль.