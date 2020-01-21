Спорт

25-я Международная встреча воздухоплавателей пройдет в Великих Луках в июне

25-я встреча воздухоплавателей в городе на Ловати запланирована на 11 - 17 июня.

«И встреча юбилейная, и год не простой! Как известно, в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне он объявлен Годом памяти и славы», - отмечают в пресс-центре встречи.

Город уже готовится принять пилотов и всех поклонников воздухоплавания.

Во время встречи состоятся следующие соревнования пилотов: 26-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту (для российских пилотов, участвующих в соревнованиях); 13-й Кубок Дружбы (для всех пилотов, участвующих в соревнованиях); 16-й Кубок города Великие Луки для пилотов, доказавших свою любовь к городу и преданность встречам (для тех пилотов, которые на момент регистрации уже принимали участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках не менее десяти раз); 14-й Кубок Княгини Ольги (для всех пилотов - женщин, участвующих в соревнованиях).

Генеральным спонсором 25 Международной встречи воздухоплавателей уже много лет выступает ПАО «Газпром».

Итак, утром 11 июня начнется регистрация участников встречи. По традиции центром соревнований выбран спортивно-оздоровительный комплекс (СОК) «Стрелец», находящийся по адресу: ул. Ботвина, д.4. В этот день пройдут и тренировочные полёты. А вечером состоится самое зрелищное, так полюбившееся горожанам состязание - «кей-граб», которое в этот раз посвящено юбилейной Международной встрече воздухоплавателей.

12 июня продолжатся тренировочные полёты и регистрация участников. В 15:00 запланирован генеральный брифинг, а вечером на площади Ленина состоится представление участников встречи. Затем колонна автомобилей с аэростатами проедет к месту общего старта.

В период с 13 по 17 июня пройдут спортивные полёты.

Вечером 17 июня состоится торжественное закрытие 25 встречи и ночное свечение аэростатов на площади Ленина и на набережной Матросова.