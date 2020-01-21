Спорт

В Локне пройдет 22-й турнир по боксу памяти Героя СССР Александра Матросова

С 21-22 февраля в поселке Локня пройдет 22-й традиционный регионального турнир по боксу класса «Б», посвященный памяти Героя Советского Союза Александра Матросова.

Как сообщает портал sport60, ожидается, что в соревнованиях примут участие около 100 спортсменов (в том числе девушки) из разных регионов России, Белоруссии и Эстонии.

Взвешивание спортсменов состоится 21 февраля с 10.00 до 12.00. Торжественное открытие турнира пройдет 22 февраля в 14.00 в спортзале Локнянского сельскохозяйственного техникума.

Призеры соревнований будут награждены медалями, призами и грамотами комитета Псковской области по спорту и администрации Локнянского района.

Александр Матросов - Герой Советского Союза, красноармеец, стрелок-автоматчик 2-го отдельного стрелкового батальона 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады имени И. В. Сталина 6-го Сталинского Сибирского добровольческого стрелкового корпуса оперативной группы генерала Герасимова Калининского фронта, член ВЛКСМ. Погиб в 19 лет, закрыв своей грудью амбразуру немецкого дзота, дав возможность бойцам своего взвода совершить атаку опорного пункта. Его подвиг широко освещался в газетах, журналах, литературе, кино и стал в русском языке устойчивым выражением.