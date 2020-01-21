Спорт

Подведены итоги шахматного турнира, посвященного Всероссийскому дню зимних видов спорта в Пскове

Подведены итоги шахматного турнира на Кубок «Ледового дворца», посвященного Всероссийскому дню зимних видов спорта. Турнир зарегистрирован в ФИДЕ и будет обсчитан на международный и российский шахматный рейтинг.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации шахмат, в борьбу за награды турнира включились 33 шахматиста, представляющие разные категории жителей Пскова и Псковского района, которые также приняли участие в открытии Всероссийского дня зимних видов спорта, состоявшегося в Ледовом дворце. Посвятить время здоровому образу жизни и сыграть в субботний день в шахматном турнире пришли 26 юных шахматистов, которые сразились за шахматной доской с известными шахматистами Пскова и Псковского района.

По итогам 15 туров первое место завоевал студент ПсковГУ Иван Дмитриев, набрав 14,5 очков. Второе место занял врач-офтальмолог ГБУЗ «Псковский госпиталь для ветеранов войн» Альберт Абдулаев. Третье место – юный шахматист, учащийся естественно-математического лицея №20 г.Пскова Алексей Захаров, набравший 11 очков.

За лучшие результаты среди ветеранов награжден ветеран псковских шахмат, кандидат в мастера спорта России Владимир Полевой, среди юношей – Ростислав Бобовкин, учащийся школы №47 г.Пскова (тренер А. Аникеев), а среди девушек –Татьяна Шемонаева (тренер И. Дмитриев), учащаяся Псковской инженерно-лингвистической гимназии.

Награды победителям и призёрам турнира – медали и дипломы за подписью президента Олимпийского комитета России, четырехкратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова – вручили президент ФШПО, главный судья турнира, международный арбитр Дмитрий Шахов и главный секретарь соревнований, вице-президент ФШПО и главный организатор турнира Сергей Арефьев.