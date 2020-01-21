Спорт

Псковичи стали победителями первенства Фрунзенского района по всестилевому каратэ

Псковичи приняли участие в открытом первенстве Фрунзенского района по всестилевому каратэ, которое прошло в Санкт-Петербурге 8-9 февраля. Как сообщает портал sport60.ru, в турнире также участвовали клубы из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей. Спортсмены выступали на трех татами.

Псковское региональное отделение Федерации всестилевого каратэ России в дисциплине «Полный контакт» представляли воспитанники тренера ФВКР, регионального представителя ОФСОО «Федерация Нокдаун Каратэ России» Константина Бабичева.



В результате все наши спортсмены стали чемпионами турнира в своих возрастных категориях:



Дарья Бабичева - 1 место (6-7 лет),



Игорь Дмитриев - 1 место (10-11 лет),



Алексей Тарасов - 1 место (12-13 лет).