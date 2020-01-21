Спорт

Псковичи завоевали 16 золотых медалей на соревнованиях по каратэ в Новгородской области

В воскресенье, 9 февраля, состоялось открытое первенство Новгородской области по каратэ WKF.

В личных соревнованиях по ката и кумите приняли участие более 150 спортсменов в возрасте от 6 до 17 лет.

Сборную команду Пскова представляли 34 спортсмена Федерации каратэ Пскова.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей председатель городской федерации Антон Потебня, первенство Новгородской области являлось одним из этапов подготовки псковских спортсменов сборной к выступлению на первенстве Северо-Западного Федерального округа по каратэ WKF, которое пройдет уже через 2 недели в Череповце (Вологодская область).

«По результатам выступления спортсменов на этих соревнованиях их личные тренеры смогут сделать последние корректировки в подготовке перед первенством СЗФО. Что касается первенства Новгородской области - конкуренция в каждой категории была очень сильная. Каждый спортсмен был заряжен на победу. Победители выявлялись в очень жесткой конкурентной борьбе. Каждая медаль доставалась нашим спортсменам с большим трудом», - рассказал тренер спортивной Федерации каратэ города Пскова Михаил Шалыгин.

По результатам соревнований псковичи завоевали 16 золотых, 8 серебряных, 13 бронзовых медалей.