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Александр Коновалов и Александр Гаврилов могут войти в состав Совета АНО «ФК «Псков»

10.02.2020 10:53|ПсковКомментариев: 0

Заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов и председатель городского комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Александр Гаврилов могут войти в состав Совета (высшего коллегиального органа управления) недавно созданной АНО «ФК «Псков». Соответствующие изменения предложены к внесению в решение Псковской городской Думы от 25.12.2019 «Об участии муниципального образования "Город Псков" в создании АНО "Футбольный клуб "Псков"».

В ревизионную комиссию АНО «ФК «Псков» от муниципалитета предлагается включить начальника отдела по физической культуре и спорту МКУ «Центр финансово-бухгалтерского обслуживания» Наталью Васильеву.

Напомним, на декабрьской сессии Псковской гордумы был согласован проект устава «ФК «Псков», который рекомендован для голосования на общем собрании учредителей создаваемой АНО «ФК «Псков». Однако впоследствии проект устава был доработан специалистами правового управления администрации Псковской области, КУМИ Пскова и комитета по спорту Псковской области.

В новом варианте документа предусмотрены органы управления и контроля АНО:

  • Совет (формируется учредителями АНО в составе семи членов сроком на 5 лет. В Совет АНО входят представители учредителей, назначенные по решению учредителей. Полномочия представителя подтверждаются решением учредителя. От каждого учредителя АНО в Совет АНО входят по два представителя и один представитель от Администрации Псковской области;
  • единоличный исполнительный орган управления – генеральный директор. Генеральный директор назначается общим собранием Учредителей АНО сроком не более 5 (пяти) лет;
  • ревизионная комиссия (для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АНО) формируется Советом АНО в составе 3 человек сроком на 3 года. Совет АНО вправе вместо ревизионной комиссии избирать только одного ревизора.
Теги: #Гордума #футбол #ПГД
Источник: Псковская Лента Новостей
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