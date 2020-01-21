Спорт

Александр Коновалов и Александр Гаврилов могут войти в состав Совета АНО «ФК «Псков»

Заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов и председатель городского комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Александр Гаврилов могут войти в состав Совета (высшего коллегиального органа управления) недавно созданной АНО «ФК «Псков». Соответствующие изменения предложены к внесению в решение Псковской городской Думы от 25.12.2019 «Об участии муниципального образования "Город Псков" в создании АНО "Футбольный клуб "Псков"».

В ревизионную комиссию АНО «ФК «Псков» от муниципалитета предлагается включить начальника отдела по физической культуре и спорту МКУ «Центр финансово-бухгалтерского обслуживания» Наталью Васильеву.

Напомним, на декабрьской сессии Псковской гордумы был согласован проект устава «ФК «Псков», который рекомендован для голосования на общем собрании учредителей создаваемой АНО «ФК «Псков». Однако впоследствии проект устава был доработан специалистами правового управления администрации Псковской области, КУМИ Пскова и комитета по спорту Псковской области.

В новом варианте документа предусмотрены органы управления и контроля АНО: