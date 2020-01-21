Спорт

Великолучане привезли медали с чемпионата и первенства Центрального и Северо-Западного Федеральных округов по тайскому боксу

С 6 по 9 февраля проходил чемпионат и первенство Центрального и Северо-Западного федеральных округов по тайскому боксу. В чемпионате принимали участие более 300 бойцов из 21 региона России, сообщает портал sport60.ru.

Псковскую область представляли пятеро великолукских спортсменов под руководством главного тренера Псковской области по тайскому боксу Алексея Близнева.

Как рассказал главный тренер команды на официальной странице в «ВКонтакте», результаты следующие: Даниил Кирпиченок и Даниил Родяков заняли третьи места в своих возрастных и весовых категориях, Виктория Селиверстова и Александр Шаненков стали серебряными призерами первенства.

Призеры были отобраны на чемпионат России по тайскому боксу, который пройдет в городе Сочи с 17 по 23 марта.