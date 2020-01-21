Спорт

Юные псковские штангисты примут участие соревнованиях, которые проводит олимпийский чемпион Дмитрий Берестов

Юные псковские штангисты с 13 по 15 февраля примут участие во всероссийских соревнованиях, которые уже в 15-й раз проводит олимпийский чемпион Дмитрий Берестов.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей руководитель Федерации тяжелой атлетики Псковской области Игорь Цветков, соревнования пройдут на олимпийской базе в г.Чехов Московской области.

В соревнованиях принимают участие спортсмены возрастной категории от 10 до 15 лет, география участников - от Калининграда до Сахалина.

Псков представят спортсмены «Специализированной школы олимпийского резерва « Надежда» Комил Мирзоев, Алексей Козлов, Кирилл Стыров, Илья Викторов, тренирует ребят Игорь Цветков. Все ребята - ученики школы № 16 г.Пскова им. Героя России Алексея Воробьева.