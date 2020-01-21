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Спорт

Опыт Псковской области в развитии шахматного образования изучат власти Республики Удмуртия

11.02.2020 10:24|ПсковКомментариев: 0

По приглашению Федерации шахмат России и Фонда Тимченко директор Опочецкой гимназии им. А.Д.Петрова - выдающегося русского шахматиста - Юрий Богашев принял участие в семинаре-совещании, посвященном работе Ресурсных центров шахматного образования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в федерации шахмат Псковской области. 

Первый такой Центр как раз и был открыт в Псковской области на базе гимназии города Опочка. Юрий Богашев представил презентацию о целях и задачах таких центров, а также привел примеры успешной работы такого центра в Псковской области.

Напомним, что в целях повышения качества образования в 2020 году в Псковской области планируется проведение курсов переподготовки учителей шахматного всеобуча. Планируется, что 120 учителей пройдут такие курсы. Уже сегодня Федерации шахмат ряда регионов России изъявили желание направить свои делегации в Псковскую область на обучение. К российским учителям хотят присоединиться и их коллеги из Республики Латвия. Финансирование столь масштабного проекта поддержано Фондом президентских грантов, конкурс по которому выиграла Федерация шахмат Псковской области в 2019 году (автор проекта-вице-президент ФШПО Сергей Арефьев).

На совещании со своими докладами, замечаниями и предложениями выступили другие эксперты и функционеры: руководитель программы «Спорт» Фонда Тимченко Игорь Барадачев, постоянный представитель главы Удмуртии при президенте РФ Михаил Хомич, министр по физической культуре спорту и молодежной политике Удмуртии Александр Варшавский, председатель Шахматной федерации Удмуртии Александр Ватлин, директор Дебесского политехникума Татьяна Головизнина, директор гимназии им. А.Д. Петрова» (Псковская область) Юрий Богашев, тренер и победитель конкурса «Шахматный всеобуч в России» Светлана Дерябина.

К 1 сентября текущего года в Удмуртии должен открыться второй в России Ресурсный центр развития шахматного спорта. Как было заявлено в ходе совещания на проходящем в Ижевске интенсиве «Школа спортивного менеджмента», уже на следующей неделе станут известны сроки подписания соответствующего рамочного соглашения между правительством региона и Фондом Елены и Геннадия Тимченко, который поддерживает регионы по этому направлению. Соглашение коснется как спортивного, так и культурного направления: его подпишут представители Фонда Тимченко и правительство Удмуртии.

Затем будут подписаны документы, регламентирующие каждое из направлений. В частности, соглашение и график работы по открытию ресурсного центра в Удмуртии. Главными задачами Ресурсного центра станут подготовка профессиональных педагогов для проведения уроков шахматах в школах, переподготовка и повышение квалификации тренеров и арбитров. В дальнейшем это должно привести к увеличению числа занимающихся шахматами детей и улучшению их результатов. Разместится центр на площадях Республиканской спортшколы по шахматам им. С.Ф.Ощепкова в Ижевске и Дебесского политехникума, где будущих учителей уже готовят к преподаванию основам этой игры. В перспективе такой центр может получить статус межрегионального и помогать в подготовке кадров не только в Удмуртии.

«В стране есть потребность в переобучении педагогов, а также в повышении квалификации судей и тренеров шахматных. И по большому счёту эти ресурсные центры смогут работать сразу на несколько регионов. То есть мы в Удмуртии сможем предлагать обучение, переобучение и повышение квалификации, сертификацию для судей, педагогов и тренеров и из других регионов», - рассказала представитель Шахматной федерации Удмуртии, главный редактор Медиагруппы «Центр» Вероника Иванова.

Кроме того, новый проект планируют гармонично вписать в структуру национального проекта «Образование». По словам первого заместителя министра образования Удмуртии Ирины Крохиной, к создаваемым по всей стране центрам «Точка роста» изначально предъявляется требование об обязательном наличии шахматных зон. Таким образом, только в этом году такие зоны должны появиться в 42 школах республики, а к 2024 году - в 273.

«И вот как раз с связи с этими «Точками роста», первые из которых откроются уже 1 сентября, есть потребность в кадрах. Поэтому нам и нужен такой Ресурсный центр, нам сейчас надо массово готовить эти кадры», - подчеркнула Ирина Крохина, отметив необходимость подключению к проекту все педагогические колледжи и училища республики.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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