Спорт

Виктор Антонов: Физкультурный диспансер не остался обещанием и обеспечен всем для полноценной работы

Первый вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Антонов удовлетворен начальными результатами работы псковского врачебно-физкультурного диспансера, открытия которого региональный парламент и спортсмены добивались почти 15 лет. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания, председатель комитета по труду и социальной политике посетил учреждение вместе с коллегой-депутатом, президентом Федерации футбола Псковской области Алексеем Севастьяновым и председателем комитета по здравоохранению Псковской области Мариной Гаращенко, после чего поделился впечатлениями.

«Врачебно-физкультурный диспансер – очень важный объект здравоохранения, предназначенный для медицинского обеспечения лиц, занимающихся физкультурой и спортом, которого в нашем регионе не было с 2005 года. Сколько лет подряд депутаты возмущались и требовали у исполнительной власти решить вопрос: проводили парламентские часы, заседали рабочей группой – порой даже казалось, что многочисленные обещания открыть в области физкультурный диспансер так и останутся обещаниями, но общими усилиями проблему удалось решить – диспансер заработал», - отметил Виктор Антонов.

Врачебно-физкультурный диспансер размещается в здании спортивного комплекса «Олимп», юридически являясь отделением детской областной больницы. По словам вице-спикера, на сегодняшний день врачебно-физкультурный диспансер, даже не имея статуса самостоятельного учреждения, обеспечен всем необходимым для полноценной работы.

«Были опасения, что не найдем врачей, и, действительно, подобрать такое количество медицинских кадров очень сложно, однако, удалось привлечь: большинство врачей пока работают по совместительству, но костяк уже образовался, и заведующий отделением – толковый специалист. Очень порадовало, что пришли молодые доктора, причём, именно этого профиля – спортивные врачи. Это очень дефицитная специальность. Даже в советское время на всю страну был только один факультет спортивной медицины», - рассказал Виктор Антонов.

Вице-спикер также обратил внимание на просторные помещения и хорошую техническую оснащённость врачебно-физкультурного диспансера – здесь есть аппараты для механотерапии и ультразвукового исследования, рентген-кабинет и кабинет функциональной диагностики.

В заключение первый вице-спикер областного Собрания поблагодарил председателя комитета по здравоохранению Марину Гаращенко за хорошо организованную работу долгожданного врачебно-физкультурного диспансера.

«Диспансер заработал, и это здорово», - резюмировал Виктор Антонов.

Напомним, строительная приёмка здания врачебно-физкультурного диспансера состоялась в феврале 2019 года, весной этого же года завершился процесс лицензирования, и диспансер открылся для посетителей. В учреждении работает 80 сотрудников,включая 22 врачей.