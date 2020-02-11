Спорт

Первый официальный чемпионат и первенство по брейкингу Псковской области пройдут 16 февраля

16 февраля состоятся первый официальный чемпионат и первенство по брейкингу Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в соревнования могут принимать участие только танцоры, проживающие в городе Пскове и области.

По результатам соревнований будут присвоены спортивные разряды по брейкингу.

Для участия в чемпионате каждому участнику необходимо оформить страховку и обязательно иметь допуск от врача для участия в соревновании.

Соревнования начнутся в 13.00 в ГАУ ПО «ДСС» «Ледовый Дворец» (Гимнастический зал) по адресу: ул. Балтийская, 11.

Возрастные категории:

Мальчики 1 x 1 (7-10 лет)

Девочки 1 x 1 (7-10 лет)

Мальчики 1 х 1 (11-13 лет)

Девочки 1 х 1 (11-13 лет)

Юноши 1 x 1 (14-15 лет)

Девушки 1 x 1 (14-15 лет)

Юноши 1 x 1 (16-18 лет)

Девушки 1 x 1 (16-18 лет)

Мужчины 1 x 1 (от 19 лет и старше)

Женщины 1 x 1 (от 19 лет и старше)