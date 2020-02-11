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Спорт

В Псковской области состоялся отборочный этап чемпионата России по практической стрельбе среди сотрудников отделов спецназа

11.02.2020 21:03|ПсковКомментариев: 0

На базе УФСИН России по Псковской области состоялся отборочный этап чемпионата России по практической стрельбе из стрелкового оружия среди сотрудников подразделений специального назначения территориальных органов ФСИН России, дислоцирующихся на территории Северо-Западного федерального округа, посвященного 20-й годовщине участия сотрудников отделов специального назначения территориальных органов ФСИН России в боевых действиях в районе населенного пункта Комсомольское Чеченской Республики.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, всего в процессе приняло участие 8 команд, представлявших Республики Карелия и Коми, Мурманскую, Вологодскую, Новгородскую, Калининградскую, Архангельскую и Псковскую области. Практические стрельбы проходили на полигоне в деревне Ваулино Псковского района. На официальном открытии чемпионата присутствовали также временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов и сын Владислава Байгатова - погибшего сотрудника отдела специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области Олег Байгатов.

 

Открывая мероприятие, Виктор Леонов поприветствовал участников отборочного этапа и пожелал всем удачи. Для объективной оценки к судейству были привлечены представители разных отделов специального назначения территориальных органов, в том числе командиры ОСН «Айсберг» УФСИН России по Мурманской области и ОСН «Русич» УФСИН России по Новгородской области.

Условия соревнований предполагали выполнение упражнений участниками при полной боевой экипировке в условиях, максимально приближенных к боевым. Правила предусматривали выполнение групповых, одиночных упражнений по стрельбе из автоматов и пистолетов, а также комбинированных из обоих видов оружия.

По итогам испытаний общекомандное первое место заняли сотрудники ОСН «Зубр» (Псковская обл.), второе - ОСН «Айсберг» (Мурманская обл.), третье место досталось бойцам ОСН «Русич» (Новгородская обл.). В личном первенстве все три лидирующих позиции заняли сотрудники псковского отдела специального назначения «Зубр».

Добавим, финальный этап чемпионата России по практической стрельбе среди сотрудников ОСН ФСИН России состоится в марте текущего года на базе УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Согласно правилам проведения чемпионата от Северо-Западного федерального округа на него отправятся команды, занявшие два первых места.

Источник: Псковская Лента Новостей
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