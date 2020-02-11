В Псковской области состоялся отборочный этап чемпионата России по практической стрельбе среди сотрудников отделов спецназа

На базе УФСИН России по Псковской области состоялся отборочный этап чемпионата России по практической стрельбе из стрелкового оружия среди сотрудников подразделений специального назначения территориальных органов ФСИН России, дислоцирующихся на территории Северо-Западного федерального округа, посвященного 20-й годовщине участия сотрудников отделов специального назначения территориальных органов ФСИН России в боевых действиях в районе населенного пункта Комсомольское Чеченской Республики.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, всего в процессе приняло участие 8 команд, представлявших Республики Карелия и Коми, Мурманскую, Вологодскую, Новгородскую, Калининградскую, Архангельскую и Псковскую области. Практические стрельбы проходили на полигоне в деревне Ваулино Псковского района. На официальном открытии чемпионата присутствовали также временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов и сын Владислава Байгатова - погибшего сотрудника отдела специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области Олег Байгатов.
Открывая мероприятие, Виктор Леонов поприветствовал участников отборочного этапа и пожелал всем удачи. Для объективной оценки к судейству были привлечены представители разных отделов специального назначения территориальных органов, в том числе командиры ОСН «Айсберг» УФСИН России по Мурманской области и ОСН «Русич» УФСИН России по Новгородской области.
Условия соревнований предполагали выполнение упражнений участниками при полной боевой экипировке в условиях, максимально приближенных к боевым. Правила предусматривали выполнение групповых, одиночных упражнений по стрельбе из автоматов и пистолетов, а также комбинированных из обоих видов оружия.
По итогам испытаний общекомандное первое место заняли сотрудники ОСН «Зубр» (Псковская обл.), второе - ОСН «Айсберг» (Мурманская обл.), третье место досталось бойцам ОСН «Русич» (Новгородская обл.). В личном первенстве все три лидирующих позиции заняли сотрудники псковского отдела специального назначения «Зубр».
Добавим, финальный этап чемпионата России по практической стрельбе среди сотрудников ОСН ФСИН России состоится в марте текущего года на базе УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Согласно правилам проведения чемпионата от Северо-Западного федерального округа на него отправятся команды, занявшие два первых места.