Спорт

«Псков-747» стал первым на «Зимнем кубке Электрона»

В Великом Новгороде завершился «Зимний кубок Электрона» среди юношеских футбольных команд (игроки 2007 года рождения) который проходил с декабря по февраль на стадионе «Электрон» с участием восьми команд.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации футбола, победителем соревнований стал «Псков-747» (тренер Герман Кравченко), серебряные награды завоевала псковская «Стрела» (тренер Александр Иванов), а бронзовыми призёрами стали хозяева - новгородский «Мегаполис». В турнире также участвовали команды из Петрозаводска, Луги и Петергофа.

Псковичи удостоились индивидуальных призов: лучшим игроком турнира был признан Кирилл Фёдоров (Псков-747), лучшим нападающим - Егор Шатаилов (Псков-747), лучшим полузащитником - Фёдор Пикалёв (Стрела), лучшим защитником - Александр Блинов (Стрела).