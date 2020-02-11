Спорт

Шахматисты из Порховской школы-интерната поедут на всероссийские соревнования в Сочи

Отборочный турнир всероссийских соревнований «Восхождение» прошел в городе Опочке накануне 221-1 годовщины со дня рождения выдающегося русского шахматиста первой половины XIX века Александра Петрова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

В турнире, который проводится в рамках благотворительного проекта Российской шахматной федерации «Шахматы в детские дома», приняли участие команды детских домов и школ-интернатов для детей-сирот.

Перед началом турнира ребята пришли поздравить глава Опочецкого района Юрий Ильин и региональный Уполномоченный по правам человека, президент Федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов, а также куратор шахматного образования областного комитета по образованию Николай Агафонов.

Почетные гости пожелали юным шахматистам красивой игры, оставаться на многие годы поклонниками шахматного искусства и никогда не расстраиваться из-за поражений, которых в жизни каждого человека встречается не так уж и мало. «Самое главное верить в себя, в свои силы, прилежно учиться и постигать знания, которые обязательно пригодятся в дальнейшей жизни», - подчеркнули выступившие гости.

В итоге первое место заняли воспитанники Порховской специальной (коррекционной) школы-интерната, второе — дети из Пушкиногорской санаторной школы-интерната, третье — представители Опочецкой общеобразовательная школа-интернат для детей, нуждающихся в социальной поддержке.

Президент областной Федерации шахмат Дмитрий Шахов и директор гимназии имени А. Д. Петрова Юрий Богашёв наградили победителей и призеров грамотами, медалями и памятными призами.

Команда-победительница получила кубок и возможность принять участие в финале всероссийских соревнований по шахматам среди команд детских домов и школ-интернатов для детей-сирот в городе Сочи.

По окончании турнира его участники посетили первый в истории России памятник шахматисту — первому русскому мастеру и автору учебника по шахматам А. Д. Петрову -торжественно открытый в 2019 году.