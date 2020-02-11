Спорт

Псковский легкоатлет Евгений Караваев показал лучший результат в Европе и второй в мире в прыжках в длину

Псковский легкоатлет, воспитанник регионального Центра спортивной подготовки, Евгений Караваев на чемпионате Москвы по легкой атлетике занял первое место, прыгнув на 7 м 58 см. Таким образом, 18-летний пскович не только обновил личный рекорд, показанный неделей ранее на юниорском Кубке столицы, но и продемонстрировал лучший результат в Европе и второй в мире (лучший показатель — 7 м 62 см), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Вместе с тем, как отметил Евгений Караваев, на прошедших соревнованиях ему не хватило 2-х см для получения звания «Мастер спорта». Желаемого результата в 7 м 60 см он планирует добиться на следующих крупных соревнованиях 2020-го года.

Отметим, спортсмен занимается легкой атлетикой уже более пяти лет. Около трех лет он тренируется в дисциплине «Прыжки в длинну». Тренируют Евгения Караваева Вера Яковлева и Татьяна Таганская.