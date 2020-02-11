Спорт

Сегодня в Пскове пройдет межрегиональный турнир по дзюдо, посвященный памяти героя России Сергея Самойлова

Сегодня в Пскове пройдет межрегиональный турнир по дзюдо, посвященный памяти Героя России Сергея Самойлова.

Как пишет портал «Спорт60», в соревнованиях примут участие более 100 спортсменов из Себежа, Дно, Порхова и Пскова (клубы «Лотос», «Олимп», «Мастер», «Динамо» и «Бригантина»). Начало соревнований в 11:00.

Адрес: Сиреневый бульвар, 15

Напомним, что 21 февраля 2000 года в Аргунском ущелье Чечни группа псковского спецназа, находясь в колонне сопровождения, приняла бой с боевиками. Бой был тяжелым, из 35 остались в живых только двое. Сергей Самойлов был командиром одной из групп разведчиков, которая также сопровождала колонну. В юности он учился в социально-экономическом лицее (21-я школа), сейчас учебное заведение носит его имя.