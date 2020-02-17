Спорт

Чемпионат СЗФО по ММА пройдет в Пскове

В Пскове 6 и 7 марта состоится чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по смешанному боевому единоборству - ММА. Местом проведения соревнования станет спортивно-развлекательный парк «Простория», сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по спорту.

Бои пройдут в большом зале в восьмиугольном закрытом ринге - октагоне. Ожидается участие свыше 100 лучших спортсменов - победителей и призеров региональных отборов, представляющих все субъекты Северо-Запада в возрасте от 16 лет и старше.

Организаторами мероприятия выступают Союз ММА России, Федерация СБЕ-ММА Псковской области и комитет по спорту Псковской области.

По итогам соревнований будут сформированы спортивные сборные команды по смешанному боевому единоборству (ММА) Псковской области и Северо-Западного округа для участия в чемпионате, первенстве и Кубке России.

На соревнованиях будут работать ринг-анонсер, ринг-герл, бригада скорой помощи. На церемонии открытия запланирована культурная программа. Будет вестись прямая трансляция всех поединков в сети Интернет.

Программа соревнований:

6 марта - отборочные поединки

11:00 – начало предварительных поединков;

13:00 – торжественное открытие соревнований;

13:30 – продолжение отборочных поединков.

7 марта - финальные поединки

11:00 – финальные поединки (возрастная категория 16-17 лет)

13:30 - финальные поединки (мужчины).

Вход свободный.