Спорт

Псковичи приняли участие в зимнем фестивале дворового спорта «Русская зима»

С 14 по 16 февраля в Ленинградской области прошел 4-й Всероссийский зимний фестиваль дворового спорта «Русская зима». В рамках конференции по подведению итогов реализации зимнего этапа федерального партийного проекта «Детский спорт» «Единой России» были награждены 25 лучших дворовых тренеров страны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

От Псковской области номинирован тренер - Вадим Прянишников (Великолукский район, «Лига дворового футбола»).

На конференции участники поделились опытом организации спортивного досуга детей в зимний период, лучшими региональными практиками в работе с детьми и организации спортивного досуга на дворовых площадках.

Участников фестиваля поприветствовали трехкратная олимпийская чемпионка, координатор партийного проекта «Детский спорт», депутат Государственной Думы ФС РФ Ирина Роднина, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин. Областной парламент также представлял депутат Александр Русских.