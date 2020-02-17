Команда Псковской области завоевали призовые места в чемпионате и первенстве СЗФО по тхэквондо «Русский Воин»

С 15-16 февраля в Выборге прошли чемпионат и первенство Северо-Западного Федерального округа по тхэквондо МФТ «Русский Воин».
Как пишет портал «Спорт60», в чемпионате принимали участие более 470 спортсменов из разных регионов России. Команду Псковской области представляли великолукские спортсмены из клуба «Гепард» под руководством главного тренера - Анны Романовой.
Результаты следующие:
- Илья Белов - первое место в дисциплине сила удара; второе место - массоги 48 кг, третье место - туль.
- Есения Горелова - второе место - массоги 36 кг; третье место - туль.
- Тимур Егоров - третье место - массоги 68 кг.
- Валерий Иванов - третье место - массоги 36 кг; третье место - сила удара.
- София Исаева - первое место - массоги 36 кг; третье место - туль; третье место -сила удара.
- Карина Марцинкевич - первое место - сила удара; третье место - массоги 54 кг; третье место - туль.
- Владислав Миронов - третье место - массоги 75 кг.
- Анна Павленко - второе место - массоги 50 кг; второе место -туль; третье место - спецтехника.
- Андрей Родионов - третье место - массоги 36 кг.
- Евгений Романов - второе место - туль.
- Анастасия Семёнова - второе место - туль, второе место - сила удара, третье место - массоги 48 кг.
- Иоанн Тарасов- первое место - массоги 48 кг., второе место - сила удара, третье место - туль.
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