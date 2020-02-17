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Команда Псковской области завоевали призовые места в чемпионате и первенстве СЗФО по тхэквондо «Русский Воин»

Псковский хоккей: денег нет, но вы играйте

Псковский хоккей: денег нет, но вы играйте

Спорт

Команда Псковской области завоевали призовые места в чемпионате и первенстве СЗФО по тхэквондо «Русский Воин»

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С 15-16 февраля в Выборге прошли чемпионат и первенство Северо-Западного Федерального округа по тхэквондо МФТ «Русский Воин». Как пишет портал «Спорт60», в чемпионате принимали участие более 470 спортсменов из разных регионов России. Команду Псковской области представляли великолукские спортсмены из клуба «Гепард» под руководством главного тренера - Анны Романовой. Результаты следующие: Илья Белов - первое место в дисциплине сила удара; второе место - массоги 48 кг, третье место - туль.

Есения Горелова - второе место - массоги 36 кг; третье место - туль.

Тимур Егоров - третье место - массоги 68 кг.

Валерий Иванов - третье место - массоги 36 кг; третье место - сила удара.

София Исаева - первое место - массоги 36 кг; третье место - туль; третье место -сила удара.

Карина Марцинкевич - первое место - сила удара; третье место - массоги 54 кг; третье место - туль.

Владислав Миронов - третье место - массоги 75 кг.

Анна Павленко - второе место - массоги 50 кг; второе место -туль; третье место - спецтехника.

Андрей Родионов - третье место - массоги 36 кг.

Евгений Романов - второе место - туль.

Анастасия Семёнова - второе место - туль, второе место - сила удара, третье место - массоги 48 кг.

Иоанн Тарасов- первое место - массоги 48 кг., второе место - сила удара, третье место - туль.