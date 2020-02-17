Спорт

Имущество лагерей «Радуга» и «Нептун» хотят передать в оперативное управление стадиона «Машиностроитель»

Имущество детских лагерей «Радуга» и «Нептун» планируется передать в оперативное управление МБУ «Стадион "Машиностроитель"». Соответствующий проект решения Псковской городской Думы опубликован на официальном сайте города.

В соответствии с документом в оперативное управление учреждению планируют передать комплекс строений общей площадью 1637,2 кв.м и нежилое здание общей площадью 91,5 кв. м в селе Ямм Гдовского района (лагерь «Радуга»), а также имущество лагеря «Нептун» в деревне Елизарово Псковского района: бассейн 941,9 кв.м, деревянную баню, спальный кирпичный корпус 1643,9 кв.м, продуктовый склад, эстраду, новую котельную, пять зданий, ангар, жилой дом для персонала и дом стандартный деревянный.

С чем связана предстоящая передача имущества лагерей в оперативное пользование МБУ «Стадион "Машиностроитель"», Псковской Ленте Новостей пояснил заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов. По его словам, в текущем году спортивные школы переходят из разряда дополнительного образования на программы спортивной подготовки. «Таким образом, по закону они не могут осуществлять эти рекреационные мероприятия, то есть содержать лагеря. Единственные, кто у нас не переходит на спортивную подготовку, - это "Машиностроитель". Это учреждение, обладающее имущественным комплексом, но там нет спортивных секций. Поэтому, чтоб лагеря можно было содержать, мы их туда и передаем», - сообщил замглавы администрации Пскова.

На вопрос о судьбе лагеря «Нептун», который в последние годы не работал, Александр Коновалов сообщил, что «в этом году пока нет шансов», что он продолжит работу. «Есть понимание, куда нам двигаться, но вслух говорить об этом рано», - заключил он.