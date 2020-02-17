Спорт

В Пскове состоялся чемпионат по шахматам среди команд регионального управления Росгвардии

В спортивной школе «Бригантина» состоялся чемпионат по шахматам среди команд регионального управления Росгвардии.

Как пояснили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в ходе проведения соревнований росгвардейцы продемонстрировали своё владение элементами шахматной тактики, комбинационное зрение и умение рассчитывать варианты.

Росгвардейцы играли по правилам «блиц», где на каждую партию отводилось не более 10 минут.

В результате упорной борьбы почетное третье место занял прапорщик полиции Сергей Марков, на втором месте оказался старший лейтенант Мухтар Мусуков, на высшую ступень пьедестала поднялся майор полиции Олег Туфар.

Первенство было отборочным туром, победители отправятся представлять свой регион на чемпионат Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации по шахматам.