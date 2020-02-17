Спорт

В Великих Луках прошел командный турнир по шахматам

Накануне общероссийского праздника «Дня защитника Отечества» город Великие Луки принимал традиционный турнир среди команд трудовых коллективов промышленных предприятий, органов государственной власти и местного самоуправления, а также детско-юношеских спортивных школ по шахматам. В этом году за главные трофеи турнира приехали побороться уже 18 команд, представляющие не только Псков, своих участников выставили Бежаницкий, Куньинский и Великолукский районы, сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации шахмат Псковской области.

7 туров увлекательных матчей между командами, которые были представлены как юными шахматистами-воспитанниками великолукских спортшкол, так и умудренных опытом ветеранов великолукских и псковских шахмат, прошли в упорной и бескомпромиссной борьбе. Несмотря на то, что команды юных шахматистов не смогли достичь призовых мест, но получили опыт в борьбе с ветеранами шахмат. Организаторы турнира уверены, что он послужит росту мастерства воспитанников великолукский спортшкол. Тем более такие турниры проводятся в нашей области не часто.

По итогам соревнований, которые подвел главный судья турнира Максим Трефилов, уверенную победу одержала команда «Ветераны города Великие Луки», набравшая 13 очков из 14 возможны. Второе место, набрав 10,5 очков, завоевала команда «Федерация шахмат Псковской области». Третьими к финишу пришла команде ветеранов органов местного самоуправления г.Великие Луки – в их активе 8,5 очков.

Всех участников турнира и призеров соревнования поздравили заместитель главы города Сергей Агарев, а также заместитель председателя Псковского областного Собрания Анатолий Копосов и президент региональной Федерации шахмат Дмитрий Шахов, которые приняли активное участие в турнире, выступая за свои команды.

Турнир стал хорошей репетицией при подготовке к всероссийскому соревнованию среди команд малых городов России, который впервые планируется провести в Великих Луках в августе.