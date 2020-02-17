Спорт

«Псков-747» завершил вничью первый матч турнира на призы полпреда

Сегодня, 17 февраля, команда «Псков-747» в Санкт-Петербурге провела первый матч на XXI Зимнем турнире МРО «Северо-Запад» на призы полномочного представителя президента России в Северо-Западном Федеральном округе. Соперником «Псков-747» была команда СШОР «Зенит». Матч завершился вничью 1:1, у псковичей отличился Антон Шишаев после выверенного прострела Валерия Каптилова с левого фланга, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковского клуба.

Голы: Антон Шишаев, 30' - 0:1, Илья Булыгин, 75' - 1:1.

Отметим, в других матчах первого игрового дня турнира на призы полпреда «Звезда» обыграла «Динамо» 3:1, и с таким же счетом «Ленинградец» нанес поражение команде «Ядро».