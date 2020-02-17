Спорт

«Псков-747» одержал первую победу на турнире в Петербурге

Футбольный клуб «Псков-747» провел третий матч в рамках XXI Зимнего турнира МРО «Северо-Запад» на призы полномочного представителя президента России в Северо-Западном Федеральном округе.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, встреча во Дворце спортивных игр «Зенит» Санкт-Петербурга с местным клубом «Ядро» завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол в первом тайме забил Андрей Почипов. Эта победа стала для ФК «Псков-747» первой на турнире. После трех туров в активе нашей команды 5 очков, она занимает третье место. Лидируют «Ленинградец» (9 очков) и «Звезда» (7 очков).

В пятницу, 21 февраля, «Псков-747» сыграет с лидером соревнований - «Ленинградцем». В заключительный день турнира, 22 февраля, соперником подопечных главного тренера Игоря Васильева станет «Динамо» (Санкт-Петербург).