Спорт

Музей спорта и олимпийского движения Псковского края отметил 5-летие с момента открытия

19 февраля Музей спорта и олимпийского движения Псковского края отметил 5-летие с момента открытия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор музея, член комиссии по олимпийскому образованию ОКР, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК Дмитрий Белюков.

Музей был открыт 19 февраля 2015 года в Великих Луках на базе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК). Цель музея - изучение, сохранение и популяризация спортивного и олимпийского наследия Псковского края. Основные направления деятельности музея: фондовая работа (комплектование, учет, хранение, изучение музейных фондов); экспозиционно-выставочная, научно-исследовательская и культурно-образовательная деятельность.

К своему первому юбилею сотрудники музея подготовили творческий отчет: буклет, фотоколлаж по основным видам деятельности (выставки, мероприятия, почётные гости, экскурсии) и подвели итоги конкурса на официальную эмблему музея.

Директор музея Дмитрий Белюков кратко рассказ об итогах работы за 5 лет. По его словам, сегодня в фондах музея находятся 2 172 предмета (в том числе, 1 820 предметов основного фонда).

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Музей организовал большое количество выставок, среди которых: «Наша академия и XXII зимние Олимпийские игры 2014 г. в г.Сочи», «ВЛГАФК: история и современность», посвященную 45-летию академии, «Спортивные звезды Великих Лук», посвященную 850-летию Великих Лук, «Олимпийская слава Псковщины», «Волонтеры ВЛГАФК», посвященную Году волонтера в России, «Играй с открытым сердцем!», посвященную чемпионату мира по футболу FIFA-2018 г. в России.

Стоит отметить, что на материалах музея выполнены две выпускные квалификационные работы высшего образования уровня магистратуры, опубликовано более 20 научных статей, 1 монография.

Музей посетили более 3 500 человек разных возрастных и социальных групп: дошкольники, обучающиеся общеобразовательных, профессиональных и высших образовательных учреждений, детско-юношеских спортивных школ, учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, победители, призеры и участники Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, России, участники спортивных соревнований, действующие спортсмены и ветераны спорта, тренеры, руководители и представители всероссийских и региональных спортивных федераций, организаторы физкультурно-спортивного движения, сотрудники музеев, историки, краеведы, журналисты, блогеры, абитуриенты, студенты, выпускники, слушатели курсов повышения квалификации, сотрудники и преподаватели ВЛГАФК, пенсионеры, инвалиды, руководители и представители российских и международных общественных, спортивных и научных организаций, руководители и представители органов федеральной и региональной власти РФ, местного самоуправления, гости города и вуза.

География посетителей музея обширна: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Смоленск, Мурманск, Сыктывкар, Самара, Оренбург, Новосибирск, Новгород Великий, Луга, Выборг, Псков, муниципалитеты Псковской области и др., гости из США, Франции, Украины, Беларуси.

Музей выступает организатором и участником мероприятий: квест-игра «Равнение на олимпийцев», интеллектуальный турнир «Знатоки олимпизма», образовательно-исследовательский проект «Герой моего дневника» с использованием «Олимпийского дневника школьника Псковской области», викторина «Равняйся на сильных, равняйся на смелых!», образовательные акции «Музей и дети», «Мой край. Мои земляки», «Активная неделя» и др., методическая работа с экскурсоводами и музейными работниками, встречи со спортсменами и ветеранами спорта, встречи выпускников ВЛГАФК.

Опыт музея представлен на международных, всероссийских и региональных научных конференциях, получил положительную оценку на заседаниях комиссии по олимпийскому образованию Олимпийского комитета России.

Музей и музейные предметы зарегистрированы в Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации.

С первым юбилеем Музей спорта поздравили друзья и коллеги. Музей отмечен благодарностями комитета культуры и управления образования администрации г.Великие Луки, а сотрудники музея Дмитрий Белюков, Наталья Кузьмина, Артем Медведев, Валентина Садченко награждены благодарностями ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» и благодарственными письмами комитета по физической культуре и спорту администрации г. Великие Луки.

К 5-летию музея были подведены итоги конкурса на официальную эмблему музея. В конкурсе приняло участие более 15 эскизов. Жюри конкурса во главе с ректором академии Вячеславом Шляхтовым подвело итоги. И победителем был признан проект, предложенный сотрудником музея Артемом Медведевым.

Были озвучены и ближайшие планы музея на 2020 год: открытие выставок, посвященных 50-летию ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» (июнь) и 40-летию Игр XXII Олимпиады 1980 г. в Москве (сентябрь), образовательно-исследовательский проект «Память и слава ВГЛАФК», посвященный 75-летию Великой Победы.

Фото Е.Николаенкова