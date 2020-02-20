Спорт

Комитет по спорту Псковской области принял участие в стратегической сессии «Стратегия развития спорта 2030»

Комитет по спорту Псковской области принял участие в стратегической сессии «Стратегия развития спорта 2030». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, впервые в истории спортивной отрасли представители государства, спортивных организаций и бизнеса совместно готовили предложения в Стратегию развития спорта до 2030 года.

В рамках Стратегии определены ключевые ориентиры развития спортивной отрасли - развитие человеческого потенциала, экономики, инфраструктуры, расширение экосистемы массового спорта и ЗОЖ, а также перехода экономики отрасли на интенсивный путь развития.

Мероприятие прошло в «Точке кипения» Агентства стратегических инициатив 18 и 19 февраля 2020 года при поддержке Минспорта России.

Работу над предложениями в Стратегию вели 240 специалистов - представители Минпромторга России, Минэкономразвития России, министерств спорта регионов России, общероссийские спортивные федерации по видам спорта, подведомственные организации Минспорта России, вузы, спортивные и фитнес-клубы, бизнес и общественные организации. Они коллективно сформировали желаемое будущее своих тематических групп, спроектировали конкретную дорожную карту его достижения по годам и направлениям:

спортивная экономика и МСП в спорте;

спортивная инфраструктура и обеспечение доступности занятий физической культурой и массовым спортом;

цифровизация спортивной отрасли;

трансформация межведомственного взаимодействия

подготовка спортивного резерва;

спорт высших достижений;

образование в спорте;

общественные и профессиональные организации в спорте;

развитие массового спорта и физической культуры.

Сформированные предложения направлены в Совет при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта для включения в концепцию «Стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2030 года».

Итоги работы групп будут размещены на сайтеwww.спорт2030.рф. Сайт станет «точкой сборки» идей и предложений по вопросам развития спорта России.

Как отметила заместитель председателя комитета по спорту Псковской области Галина Макарова, «данное мероприятие — это только начало большой командной работы, так как группы продолжают и дальше тесно взаимодействовать по заданным направлениям.

Стратегическая сессия стала отличной площадкой для конструктивного диалога всех представителей спортивной отрасли, на которой получилось аккумулировать проблематику, озвучить идеи и систематизировать всю информацию в конкретные предложения».

Соорганизаторами стратегической сессии выступили: Национальное агентство социальных коммуникаций (НАСК), Межведомственный проектный офис (МПО) АНО «Спортивная страна».