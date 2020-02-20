Комитет по спорту Псковской области принял участие в стратегической сессии «Стратегия развития спорта 2030». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, впервые в истории спортивной отрасли представители государства, спортивных организаций и бизнеса совместно готовили предложения в Стратегию развития спорта до 2030 года.
В рамках Стратегии определены ключевые ориентиры развития спортивной отрасли - развитие человеческого потенциала, экономики, инфраструктуры, расширение экосистемы массового спорта и ЗОЖ, а также перехода экономики отрасли на интенсивный путь развития.
Мероприятие прошло в «Точке кипения» Агентства стратегических инициатив 18 и 19 февраля 2020 года при поддержке Минспорта России.
Работу над предложениями в Стратегию вели 240 специалистов - представители Минпромторга России, Минэкономразвития России, министерств спорта регионов России, общероссийские спортивные федерации по видам спорта, подведомственные организации Минспорта России, вузы, спортивные и фитнес-клубы, бизнес и общественные организации. Они коллективно сформировали желаемое будущее своих тематических групп, спроектировали конкретную дорожную карту его достижения по годам и направлениям:
Сформированные предложения направлены в Совет при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта для включения в концепцию «Стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2030 года».
Итоги работы групп будут размещены на сайтеwww.спорт2030.рф. Сайт станет «точкой сборки» идей и предложений по вопросам развития спорта России.
Как отметила заместитель председателя комитета по спорту Псковской области Галина Макарова, «данное мероприятие — это только начало большой командной работы, так как группы продолжают и дальше тесно взаимодействовать по заданным направлениям.
Стратегическая сессия стала отличной площадкой для конструктивного диалога всех представителей спортивной отрасли, на которой получилось аккумулировать проблематику, озвучить идеи и систематизировать всю информацию в конкретные предложения».
Соорганизаторами стратегической сессии выступили: Национальное агентство социальных коммуникаций (НАСК), Межведомственный проектный офис (МПО) АНО «Спортивная страна».