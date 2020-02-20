Спорт

«Псков-747» выиграл у «Ленинградца» и продолжает борьбу за Кубок полпреда президента

Футбольный клуб «Псков-747» провел предпоследний матч в рамках XXI Зимнего турнира МРО «Северо-Запад» на призы полномочного представителя президента России в Северо-Западном Федеральном округе.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в пятницу, 21 февраля, подопечные главного тренера Игоря Васильева встретились с лидером соревнований - клубом «Ленинградец» (Ленинградская область). Псковичи пропустили первыми (на 42-й минуте отличился Руслан Казаков), однако во втором тайме сумели трижды поразить ворота соперников. Голы у «747» забили Кирилл Турчин (52-я минута, пенальти), Антон Шишаев (66) и Андрей Почипов (77). Окончательный счет поединка - 1:3.

Эта победа стала для псковичей второй на турнире. В двух других матчах были зафиксированы ничьи. После четырех игр у нашей команды 8 очков (3-е место). На одно очко больше у «Ленинградца», занимающего теперь второе место. Сегодняшней неудачей футболистов из Ленобласти воспользовалась «Звезда»: петербуржцы обыграли земляков из ФК «Ядро» и перед последним туром имеют в активе 10 очков.

В заключительный день соревнований лидеры («Звезда» и «Ленинградец») сыграют между собой. «Псков-747» встретится с клубом «Динамо» (Санкт-Петербург), занимающим предпоследнее, 5-е место в таблице (3 очка). В случае победы наша команда гарантированно поднимется в таблице выше третьего места. Матчи пройдут в субботу, 22 февраля.