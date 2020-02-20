Спорт

«Псков-747» вышел в лидеры турнира на призы полпреда президента

Футбольный клуб «Псков-747» одержал третью победу подряд в рамках XXI Зимнего турнира МРО «Северо-Запад» на призы полномочного представителя президента России в Северо-Западном Федеральном округе.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в субботу, 22 февраля, подопечные главного тренера Игоря Васильева победили «Динамо» (Санкт-Петербург). Счет матча – 2:0. Голы забили Антон Шишаев и Валентин Бабков. Отметим, что в ходе матча псковичи оказались в численном большинстве. Судья удалил двух полузащитников «Динамо» Богданова и Степанова.

Этот матч стал для псковичей последним на турнире. Команда набрала 11 очков в пяти матчах и вышла на 1-е место в турнирной таблице. Однако в лидерах «747» пробудет недолго. В заключительном матче соревнований сегодня встретятся петербургская «Звезда» (10 очков) и «Ленинградец» (9 очков). По итогам этого матча определится победитель турнира.