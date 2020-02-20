Первые областные соревнования по фехтованию на спортивных мечах состоялись в Пскове. ФОТО

Первые областные соревнования по фехтованию на спортивных мечах состоялись в Пскове сегодня, 22 февраля. Мероприятия прошло в рамках празднования Дня защитника Отечества, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Вначале соревнований прошли показательные выступления клубов, затем организаторы зачитали правила и еще раз напомнили участникам об обязательности защиты.
Победители в категориях и призовые места определялись через квалификационные бои.
Фоторепортаж Вадима Боченкова.
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