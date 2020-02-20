Спорт

В спортшколе «Мастер» отметили День защитника Отечества показательными выступлениями

Праздник, посвященный Дню защитника Отечества, прошел в псковской детско-юношеской спортивной школе «Мастер» в субботу, 22 февраля. Спортсмены продемонстрировали свое мастерство в показательных выступлениях по таким видам спорта, как карате, кикбоксинг, самбо и рукопашный бой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

В начале мероприятия с приветственным словом к его участникам обратился председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александр Гаврилов. Он поздравил всех участников и зрителей с наступающим праздником и пожелал спортсменам успехов.

После этого началась «Зарядка для чемпионов», которую провел российский боксер, мастер спорта России Артур Акавов.

Затем состоялись показательные выступления, завершившиеся награждением лучших спортсменов.