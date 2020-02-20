Спорт

Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете на чемпионате мира

Сборная России пришла четвертой к финишу мужской эстафеты на чемпионате мира по биатлону. Мужская эстафетная четверка (Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Александр Логинов) использовала 9 запасных патронов и уступила победителям французам 1 минуту 44,7 секунды, сообщает «Парламентская газета».

Второе место заняли норвежцы, бронза - у сборной Германии.

Ранее в субботу в номерах биатлонистов сборной России Александра Логинова, Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича прошли обыски. Глава СБР Владимир Драчев сообщил, что инцидент связан с проблемами с аккредитацией у Касперовича и со старым допинговым делом Логинова.

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев призвал Союз биатлонистов России провести в отношении Касперовича, который помогал в подготовке Логинова, внутреннее расследование.