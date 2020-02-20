Спорт

Святослав Самсонов стал победителем шахматного турнира в Пскове

В Пскове прошел шахматный турнир, приуроченный к Дню защитника Отечества. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации шахмат, в соревнованиях участвовали как юные спортсмены, так и ветераны.

«В результате упорной и бескомпромиссной борьбы победителем турнира стал кандидат в мастера спорта России Святослав Самсонов, который уже в первых турах захватил лидерство и досрочно уже к 13 туру был недосягаем для соперников, - сообщили в федерации. - Второе место занял ветеран военной службы, военный доктор Альберт Абдулаев, набравший 11,5 очков из 15 возможных. Третьим к финишу пришел Аскарян Каро, который набрал 11 очков».

За лучшие результаты в дополнительных номинациях были отмечены ветеран псковских шахмат Николай Карпов, юниоры Татьяна Шемонаева и Владислав Мерзанюков. В категории шахматистов с рейтингом ФИДЕ 1500-1700 отмечен 80-летний Валентин Петрушин, имеющий статус бывшего несовершеннолетнего узника концлагерей, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны. В категории шахматистов с рейтингом ФИДЕ 1000-1200 - Ростислав Бобовкин

По итогам соревнований всем участникам будет расчитан международный и российский шахматный рейтинг. Выполнившим нормы будут присвоены спортивные разряды.