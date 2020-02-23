Спорт

11-летние хоккеисты устроили массовую драку на турнире в Тольятти. ВИДЕО

11-летние хоккеисты устроили массовую драку на детском турнире в Тольятти, сообщает «Чемпионат».

23 февраля в Тольятти закончился этап Кубка федерации ПФО среди 11-летних игроков. Участие в нем приняли команды из Нефтекамска, Оренбурга и Тольятти. Игроки тольятинских команд «Лада» и «Волгарь» устроили массовую драку в заключительной игре турнира.

Зачинщиками потасовки стали игроки, которые в тот момент были на льду. Причина драки осталась неизвестной. Очень быстро к потасовке присоединились и игроки со скамейки запасных. Какое-то время арбитры и тренеры не могли разнять дерущихся юных хоккеистов. Происходящее попало на видео.