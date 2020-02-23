Спорт

Михаил Ведерников оценил качество нового боксерского инвентаря для начинающих дновских спортсменов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки в Дновский район в понедельник, 24 февраля, посетил любительское объединение по боксу «Юность», которое работает на базе Дновского районного культурного центра. Во время визита в учреждение спорта его сопровождали глава муниципального образования Михаил Шауркин, депутаты Псковского областного Собрания Геннадий Григорьев, Сергей Быков.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, губернатор побывал на тренировке юных дновских боксеров. В настоящее время начинающие спортсмены занимаются в качественно новых условиях. По итогам прошлого визита в сентябре 2019 года губернатор поручил выделить средства на приобретение инвентаря. На эти цели из резервного фонда администрации региона было направлено свыше 320 тыс рублей, что позволило приобрести столь необходимые для тренировок напольный боксерский ринг, боксерские мешки и пневмогруши.

Руководитель объединения Максим Иванов поблагодарил губернатора за поддержку, отметив, что новое оборудование позволило существенно улучшить уровень подготовки воспитанников. «Мои спортсмены раньше могли почувствовать ринг только на соревнованиях. Сейчас мы в ринге, у нас ведется постоянный тренировочный процесс. Это очень важно», - заметил он.

В ходе общения с молодыми боксерами Михаил Ведерников поинтересовался, принимали ли те участие в 22-м турнире по боксу памяти Героя Советского Союза А. Матросова, который буквально пару дней назад завершился в Локнянском районе. За победу сражались около ста спортсменов, в том числе из России, Эстонии и Республики Беларусь. Максим Иванов рассказал, что дновские спортсмены не только приняли участие в соревновании, но и привезли с турнира сразу несколько наград. Он также рассказал, что сейчас боксеры готовятся к соревнованиям, приуроченным к 20-летию подвига 6-й роты, а также первенству СЗФО.

«Удачи вам, новых побед. Вы - молодцы», - заметил губернатор.

В ходе визита в районный культурный центр Михаил Ведерников осмотрел и помещения учреждения культуры, которые на протяжении ряда лет приводятся в порядок. В прошлом году на ремонт и обновление оборудования было направлено около 2,7 млн рублей. Руководитель Дновского РКЦ рассказала, что в обновленный центр стали с большим интересом приходить посетители. Только за последний год клубные объединения стали посещать на 200 человек больше.