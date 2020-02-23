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Спорт

Псковские спортсмены вернулись с медалями с первенства и чемпионата СЗФО по каратэ WKF

24.02.2020 16:40|ПсковКомментариев: 0

Псковские спортсмены вернулись с медалями с первенства и чемпионата СЗФО по каратэ WKF. Соревнования проходили с 20 по 23 февраля в Череповце.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации каратэ Пскова, на четырех площадках в течение 24 часов соревновательного времени более 800 участников отстаивали право подняться на пьедестал в своих категориях.

Соревнования проходили в категориях индивидуальное ката, ката группа, индивидуальное кумите и командное кумите. 31 спортсмен спортивной федерации каратэ города Пскова приняли участие в составе сборной команды Псковской области.

По итогам соревнований псковичи показали следующие результаты:
Дмитрий Курасов - 1 место ката 6-7 лет
Александр Иванов - 3 место ката 6-7 лет
Максим Трусов - 3 место кумите 6-7 лет -25кг
Павел Иванов - 2 место кумите 6-7 лет -30кг
Станислав Ершов - 3 место кумите 6-7 лет +30кг
Дмитрий Александров- 3 место ката 8-9 лет
Иван Шевчук - 2 место ката 10-11 лет
Артем Титов - 2 место кумите 8-9 лет

Павел Антонов, Александр Иванов, Тимур Егоров - 1 место ката-группа 6-9 лет
Алексей Буравлев, Дмитрий Александров, Артем Титов - 2 место ката-группа 6-9 лет +35кг
Дмитрий Потебня, Алексей Лебедев, Георгий Новик - 1 место ката группа 10-11 лет
Елизавета Потебня, Полина Бакунина, Александра Яковлева - 2 место ката группа 12-13 лет
Еагений Ермолов - 2 место ката 18+

В одном шаге от медалей остановились Даниил Гоша, Даниил Минин, Тимур Егоров, Артем Михайлов, Олег Куприянчик.

Также в рамках соревнований проходил учебно-аттестационный семинар для судейского корпума на котором псковские судьи прошли аттестационные экзамены для присвоения очередных категорий.

Следующим шагом для спортсменов станет первенство России, которое пройдет в Нижнем Новгороде в апреле.

Теги: #каратэ
Источник: Псковская Лента Новостей
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