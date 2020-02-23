Спорт

Псковские спортсмены вернулись с медалями с первенства и чемпионата СЗФО по каратэ WKF

Псковские спортсмены вернулись с медалями с первенства и чемпионата СЗФО по каратэ WKF. Соревнования проходили с 20 по 23 февраля в Череповце.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации каратэ Пскова, на четырех площадках в течение 24 часов соревновательного времени более 800 участников отстаивали право подняться на пьедестал в своих категориях.

Соревнования проходили в категориях индивидуальное ката, ката группа, индивидуальное кумите и командное кумите. 31 спортсмен спортивной федерации каратэ города Пскова приняли участие в составе сборной команды Псковской области.

По итогам соревнований псковичи показали следующие результаты:

Дмитрий Курасов - 1 место ката 6-7 лет

Александр Иванов - 3 место ката 6-7 лет

Максим Трусов - 3 место кумите 6-7 лет -25кг

Павел Иванов - 2 место кумите 6-7 лет -30кг

Станислав Ершов - 3 место кумите 6-7 лет +30кг

Дмитрий Александров- 3 место ката 8-9 лет

Иван Шевчук - 2 место ката 10-11 лет

Артем Титов - 2 место кумите 8-9 лет



Павел Антонов, Александр Иванов, Тимур Егоров - 1 место ката-группа 6-9 лет

Алексей Буравлев, Дмитрий Александров, Артем Титов - 2 место ката-группа 6-9 лет +35кг

Дмитрий Потебня, Алексей Лебедев, Георгий Новик - 1 место ката группа 10-11 лет

Елизавета Потебня, Полина Бакунина, Александра Яковлева - 2 место ката группа 12-13 лет

Еагений Ермолов - 2 место ката 18+

В одном шаге от медалей остановились Даниил Гоша, Даниил Минин, Тимур Егоров, Артем Михайлов, Олег Куприянчик.

Также в рамках соревнований проходил учебно-аттестационный семинар для судейского корпума на котором псковские судьи прошли аттестационные экзамены для присвоения очередных категорий.

Следующим шагом для спортсменов станет первенство России, которое пройдет в Нижнем Новгороде в апреле.