Спорт

Великолучанин Сергей Егоров завоевал золото международных соревнований по боксу Euro Cup’2020

С 20 по 24 февраля в городе Биелина (Босния и Герцеговина) состоялись международные соревнования по боксу Euro Cup’2020. В турнире приняли участие 210 спортсменов из 18 стран.

В составе сборной команды России выступил представитель великолукской школы бокса - воспитанник школы олимпийского резерва «Экспресс», спортсмен клуба единоборств «Отечество - Псковская область», мастер спорта международного класса Сергей Егоров.

Как сообщил спортсмен в социальных сетях, в весовой категории «+91 кг» он в трех боях одержал три победы и завоевал золото Euro Cup’2020.

Тренер Егорова - Алексей Селиверстов.