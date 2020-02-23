Спорт

Ежегодный киберфестиваль снова состоится в Пскове 14 марта

Ежегодный киберфестиваль снова состоится в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации компьютерного спорта Псковской области, определена дата проведения соревнований – это 14 марта.

Лучшие киберспортсмены школьной и студенческой лиги проведут финальные матчи в дисциплинах: Dota 2, CS:GO, World of Tanks, FIFA, Hearthstone. Победители дисциплин Dota2, FIFA и HearthStone отправятся на соревнования в Великий Новгород.

Гостей и участников ждёт: крупный интерактивный квест, соревнования JustDance 2020, панна- футбол, косплей-шоу, виртуальная реальность, выставка инди-разработчиков, настольные игры от клуба «Квокка», выставка моделей стендового моделирования от клуба «Диорама»

Соревнования будут проходить 14 марта по адресу г. Псков Иркутский переулок д. 2 (Простория)

Начало в 14.00. Вход свободный

Проект реализуется за счет фонда президентского гранта, полученного Федерацией компьютерного спорта в октябре 2019 года.