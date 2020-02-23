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Спорт

Бывший стадион «Локомотив» планируется передать в муниципальную собственность

26.02.2020 14:54|ПсковКомментариев: 0

Бывший стадион «Локомотив» (в настоящее время «Спортивный комплекс 747») планируется передать в муниципальную собственность. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, данный вопрос включен в повестку очередной сессии Псковской городской Думы, которая состоится 27 февраля.

Речь идет о нежилом здании «Спортивно-оздоровительный комплекс стадион "Локомотив"» по адресу: Я. Фабрициуса, 18 (беговые дорожки, футбольное поле, хоккейная площадка, площадка городошная, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, теннисная площадка), о трибуне и земельном участке площадью 25423,00 кв.м.

Первоначальная стоимость комплекса - 16 млн 869 тыс 357 рублей, остаточная стоимость - 6 млн 477 тыс 066,15 рублей. Кадастровая стоимость участка — 14 млн 926 тыс 606 рублей.

Напомним, данное имущество является собственностью Псковской области и ранее было передано в безвозмездное пользование МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа «Стрела».

Сооружение стадиона «Локомотив» началось летом 1939 года. Тогда предполагалось закончить строительство первой очереди (футбольное поле, волейбольная, баскетбольная и городошная площадки, беговые дорожки) однако, завершить его не удалось.

В начале 90-х, когда стадион принадлежал железной дороге, было начато строительство административного здания. Через некоторое время стройка остановилась. Долгостроем жители города «любовались» около 10 лет. 23 августа 2005 года рухнули перекрытия недостроенного здания. После этого аварийный объект был разобран.

Реконструкция стадиона началась в 2005 году, тогда же было принято решение о смене названия на «Спортивный Комплекс 747». Было уложено искусственное футбольное поле, установлено электронное табло, расширена вместимость стадиона до 3050 человек, на трибунах установлены пластиковые кресла.

Источник: Псковская Лента Новостей
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