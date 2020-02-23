Спорт

Воспитанники псковской спортшколы одержали победу на региональном турнире по боксу

Воспитанники псковской спортивной школы лидер одержали победу на XXII региональном турнире по боксу, состоявшемся в Локне и посвященном памяти Героя Советского Союза Александра Матросова. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова, мероприятие прошло с 21 по 23 февраля.

«Всего в соревнованиях приняли участие 138 спортсменов из городов Северо- Запада России и Белоруссии. Команда из Пскова была представлена 13 боксерами спортивной школы «Лидер», из которых четверо стали победителями, трое - финалистами», - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве уточнили, что победителями стали:

- Елисеев Алексей, в весовой категории до 34 килограммов (юноши 2006 - 2007 годов рождения);

- Коношенко Антон, в весовой категории до 50 килограммов (юноши 2004 - 2005 годов рождения);

- Богов Максим, в весовой категории до 66 килограммов (юноши 2004 - 2005 годов рождения);

- Ромашкин Олег, в весовой категории свыше 80 килограммов, (юноши 2004 - 2005 годов рождения).

Второе место заняли:

- Пинчуков Владимир, в весовой категории до 28 килограммов (юноши 2008 - 2009 годов рождения);

- Пчелин Иван, в весовой категории до 38 килограммов, (юноши 2006 - 2007 годов рождения);

- Клешков Сергей, в весовой категории до 60 килограммов, (юниоры 2002 - 2003 годов рождения).

Призеры получили медали, грамоты и призы комитета Псковской области по спорту и администрации Локнянского района. Тренируются спортсмены в МБУ «Спортивная школа «Лидер» под руководством тренеров Вячеслава и Александра Ярулиных, Алексея Кругликова, Андрея Гордея.