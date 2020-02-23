В псковском Ледовом дворце пройдет турнир по хоккею среди детско-юношеских команд, посвященный памяти 6-й роты

С 28 февраля по 1 марта в Ледовом дворце города Пскова пройдет турнир по хоккею среди детско-юношеских команд 2007 года рождения, посвященный памяти 6 роты. В соревнования примут участия команды из Санкт-Петербурга: «Спартак», «Черные береты», «Лицей-369». Честь Псковской области будет защищать команда «Торнадо» под руководством тренера — Александра Савенкова, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.
В программу участников турнира войдут мероприятия по возложению цветов, а также посещение турнира по боевым искусствам. Организаторами соревнований являются ГАУ ПО «Дирекция спортивных сооружений» (Ледовый Дворец) при поддержке администрации Псковской области.
Расписание игр:
28 февраля, пятница:
12:45-14:00 – «Спартак» С.Петербург – «Торнадо» Псков
14:00-14:15 – Торжественное открытие турнира
14:30-15:45 – «Черные береты» С.Петербург – «369 лицей» С.Петербург
17:15-18:30 –«Торнадо» Псков – «Черные береты» С.Петербург
18:45-20:00 – «Лицей 369» С.Петербург – «Спартак» С.Петербург
29 февраля, суббота:
09:45-11:00 –«Черные береты» С.Петербург – «Спартак» С.Петербург»
11:15-12:30 – «Торнадо» Псков – «Лицей 369» С.Петербург
16:45-18:00 – полуфинал №1
18:15 - 19:30 – полуфинал №2
1 марта, воскресенье:
09:45-11:00 – матч за 3 место
11:15-12:30 – Финал
12:30-12:45 – Торжественное закрытие турнира