Спорт

Псковский спортсмен Константин Шабанов завоевал «золото» на 50-м чемпионате России по легкой атлетике

Псковский атлет Константин Шабанов завоевал «золото» на 50-м чемпионате России по легкой атлетике в помещении, который прошел в манеже ЦСКА в Москве. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, награда высшей пробы на главном зимнем старте страны для спортсмена стала 8-й в карьере.

«Константин Шабанов выступал в беговой дисциплине 60 метров с барьерами. В полуфинальном забеге спортсмен показал итоговый результат 7.66 секунды. Во время финала спортсмен оторвался от ближайшего преследователя на 24 сотых секунды. Итоговый результат - 7.79 секунды», - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что в финале данной дисциплины также принял участие пскович Филипп Шабанов. По итогам забега спортсмен попал в пятерку сильнейших спортсменов страны. Атлеты являются воспитанниками Центра спортивной подготовки Псковской области.